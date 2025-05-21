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Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 20:19
  • Giriş: 21.05.2025 20:19
  • Güncelleme: 21.05.2025 20:19
Kaynak: DHA
Sapanca'da otomobil şarampole devrildi; sürücü ile eşi yaralandı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde meydan geldi. Sapanca yönünde yokuştan inen Ahmet A. yönetimindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters durdu. Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı yerde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle bölge halkı yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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