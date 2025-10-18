Sapanca Gölü alarm verdi: Doluluk tarihin en düşük seviyesinde

Su kaynaklarının plansız yönetimi sonucu pek çok içme suyu kaynağı kuruma riski altında. Türkiye'de son dönemde pek çok göl kururken Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde de kuraklığın etkisiyle su seviyesi azaldı.

Kentte geçen günlerde aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, tarihindeki en düşük seviye olan 28,98 metreye geriledi.

Suyun metrelerce çekildiği gölün kenarındaki iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu, toprakta çatlaklar oluştu.

SU SEVİYESİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Ekim 2021'de 31,58, 2022'de 31,44, 2023'te 31,66 ve 2024'te 30,36 metre ölçüldü.

En son 2014 yılında 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelse de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş eğilimine girdi.

Öte yandan, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalmanın önüne geçmek için çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığınca da aralarında Sapanca Gölü'nün de olduğu kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırlandı.

Planda, sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi konuları öne çıkan tedbirler arasında yer alıyor.