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Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye ceza

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nde yasağa rağmen fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandığı belirtildi.

Güncel
  • 05.08.2024 12:54
  • Giriş: 05.08.2024 12:54
  • Güncelleme: 05.08.2024 12:59
Kaynak: AA
Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye ceza

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.

Sakarya Valiliği, kentte yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.​​​​​​​

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