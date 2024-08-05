Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye ceza
Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nde yasağa rağmen fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Sakarya'da Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.
Sakarya Valiliği, kentte yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.