Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye ceza

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nde yasağa rağmen fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandığı belirtildi.

Güncel 05.08.2024 12:54 Giriş: 05.08.2024 12:54

Güncelleme: 05.08.2024 12:59 Kaynak: AA

A- A A+