Sapanca Gölü’nde aşırı rüzgar: 2 saatte 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sapanca Gölü’nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri 2 saat içinde dört ayrı olayda toplam 17 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Can yeleği kullanmayan ve gölün zorlu şartlarını dikkate almayan kişiler, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye getirildi.

Olaylar, saat 18.45 civarında şişme kanoları su almaya başlayan 3 kişinin SASKİ’ye ait dubada mahsur kalmasıyla başladı. Jandarma botları, bölgeye intikal ederek 3 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.

Saat 19.45’te ise gölde deniz bisikleti ve arkasına bağlı iki dubada bulunan 9 kişi, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Alabora tehlikesi yaşayan grup jandarma tarafından kurtarıldı, deniz bisikleti ve dubalar göl kenarına çekildi.

Aynı dakikalarda SUP (Stand Up Paddle) botla açılan biri çocuk 4 kişi su üstünde güçlükle dururken jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son olarak saat 20.10 sıralarında göl açıklarında yalnız başına mahsur kalan bir su sporcusu da jandarma tarafından güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

“CAN YELEĞİ TAKIN, RÜZGARI DİKKATE ALIN”

Jandarma yetkilileri, vatandaşların çoğunlukla hava ve rüzgar koşullarını dikkate almadığını, can yeleği ve can simidi gibi hayati ekipmanları kullanmadığını vurguladı. Ayrıca, kapasite üstü kişilerle suya açılmanın, haberleşme cihazı ya da GPS bulundurmamanın riskleri artırdığı belirtildi.