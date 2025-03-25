Saraçhane buluşmasının ardından bir grup genç, çöpleri topladı
Saraçhane'deki 6'ncı buluşmanın ardından bir grup genç, alandaki çöpleri topladı. O anlar kaydeden bir yurttaş, "O 'vandal terörist' dedikleriniz burada çöpleri topluyor" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nın bulunduğu yüz binler Saraçhane'de buluştu.
6'ncı gündeki buluşmanın ardından bir grup genç, alandaki çöpleri topladı. O anlar kaydeden bir yurttaş, "O 'vandal terörist' dedikleriniz burada çöpleri topluyor" dedi.
Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.