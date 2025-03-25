Saraçhane buluşmasının ardından bir grup genç, çöpleri topladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nın bulunduğu yüz binler Saraçhane'de buluştu.

6'ncı gündeki buluşmanın ardından bir grup genç, alandaki çöpleri topladı. O anlar kaydeden bir yurttaş, "O 'vandal terörist' dedikleriniz burada çöpleri topluyor" dedi.

Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.