Saraçhane davası: Savcı beraat istedi, duruşma ertelendi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 7 gencin davasında duruşma savcısı, tüm sanıkların, "yalnızca olay yerine bulunduklarının tespit edildiği, zor kullandıklarına ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldı" diyerek beraat istedi. Hakim karar vermek üzere davayı 50 gün sonrasına, 2 Nisan tarihine bıraktı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Sanık avukatları, İstanbul 3. İdare Mahkemesi ilamıyla Valiliğin yasaklama kararının iptalini dosyaya sunarak, beraat talep etti.

"ZOR KULLANDIKLARINA DAİR HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADI"

Ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcılık, “sanıkların yalnızca olay yerine bulunduklarının tespit edildiği, zor kullandıklarına ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldığından ve bazı sanıkların yüzlerini kapatmaları iddianamede suçun gerekçesi olarak belirtilse de sanıkların kimliklerini gizlemek amacıyla hareket ettiklerine dair delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi”ni istedi.

Hakim, karar verilmek üzere davayı 2 Nisan saat 13:30’a erteledi.