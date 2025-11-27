Saraçhane davasında 8 gazeteci hakkında beraat kararı verildi

19 Mart operasyonun ilk gününde başlayan Saraçhane protestoları sırasında gözaltına alınıp bir gün tutuklu kalan, ardından serbest bırakılan 8 gazeteci ve 4 avukat hakkında, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. 12 sanıklı davada hakim, savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 16. Ağır Ceza Mahkeme salonunda görüldü.

Duruşmaya sanık gazeteciler katılmadı.

“DAĞILMAMAKTA ISRAR EDİLDİĞİNE DAİR BİR TESPİT BULUNMADI”

Bazı sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasıyla başladı. Savcılık, "tüm sanıkların gösterilere katıldığı ancak sanıkların gösterilere katılma amacı dışında gösterilerde şiddet içeren bir eylemde veya şiddeti teşvik edici mahiyette söylemlerde bulunduklarına dair bir tespitin bulunmadığı, tüm sanıkların gösterilere silahsız ve saldırısız bir şekilde katıldıklarının" değerlendirildiğini belirtti.Dağılmamakta ısrar edildiğine dair bir tespitin de bulunmadığı ifadesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Karar için verilen aranın ardından ise hakim, tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına hükmetti.