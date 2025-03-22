Saraçhane'de biber gazıyla müdahale: "Yaralı insanlar var"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler dört gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Bugün de binlerce kişinin katılımıyla gözaltılar protesto devam ederken polis tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki miting alanında polis müdahalesi sonrası yaralılar olduğunu açıkladı. Çelik, "Sabaha kadar buradayız, bizi durduramazlar" dedi.

Halk TV'ye katılan Çelik şunları söyledi:

"Yaralılar var. Bozdoğan'ı bahane ettiler. Belediye'nin içinde kafası gözü patlamış insanlar var. Bu kalabalığı dağıtmak için. Binanın kapısına bir adım kala kadara yaklaşıp gaz sıktılar. Bu kalabalığı dağıtınca insanlar evlerine gitmeyecek"

Saraçhane'de Taksim yönünde bulunan Bozdoğan Kemeri önünde gün boyunca gerginlik yaşandı. Yüzlerce polisin yolu kapattığı kemerin önünde sık sık biber gazlı müdahale gerçekleşti."