Saraçhane'de gözaltına alınan 35 gence dava: 13 kişinin tutukluluğu devam edecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, 1 Temmuz'da İBB Saraçhane binası önündeki miting sonrasında 50. Yıl Parkı'nda toplanan ve dağılmayan yaklaşık 500 kişilik grubun "emniyet güçleri tarafından defalarca uyarılmasına rağmen alanı terk etmediği" belirtildi. Grubun, çevik kuvvet hattına cam şişe ve taş gibi cisimler attığı, barikatlara yüklendiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar attığı ifade edilen iddianamede, saat 23.00 sıralarında çevik kuvvet ekiplerinin gruba müdahale ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı gece Vezneciler Metro çevresi ile Koca Ragıp Paşa Caddesi'nde de benzer eylemlerin sürdüğü ifade edilen iddianamede, eylemler nedeniyle toplam 42 kişinin gözaltına alındığı, 35 kişi hakkında ise iddianame hazırlandığı kaydedildi.

İddianamede 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edildi. Ayrıca, miting sırasında atılan sloganlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma dosyasının Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği bildirildi.

13 GENCİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Öte yandan, davayı görecek İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi, inceleme sonucunda tutuklu 13 gencin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların savunması, olay tutanağı, görüntü tespit tutanağı, olay tutanağı ve tüm dosya kapsamı ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, tutuklama tarihi, suçun ilgili kanun maddesinde öngörülen alt ve üst sınırı dikkate alındığında, oranlılık ilkesinin ihlal

edilmediği, suçun mahiyeti, dosya kapsamına ve mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Mahkeme davayı görmeye 3 Eylül'de başlayacak.