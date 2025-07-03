Saraçhane'de gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı: En büyüğü 2001 doğumlu

İstanbul Büyükşhir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle 1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı. Tutuklananlardan en büyüğünün 2001 doğumlu olduğu öğrenildi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Saraçhane'de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlendi.

SERT MÜDAHALE, TERS KELEPÇELİ GÖZALTI

Özgür Özel’in konuşmasının ardından, mitinge katılan bir grup genç polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri önünde eylem yaptı. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen gençlere biber gazıyla müdahale edildi. Bazı gençler yerde tekmelendi ve ters kelepçe ile gözaltına alındı. CHP'li milletvekilleri yaşananlara müdahale ederek gençlerin daha fazla şiddet görmesini engellemeye çalıştı.

Gözaltına alınanlardan 42 kişiden 8’i emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 34 genç ise bugün öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 34 kişiden 7’si “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret”, 8’i ise “kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek katıldıkları kanuna aykırı toplantı/ gösteri yürüyüşünde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar” ettikleri gerekçesiyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 19 kişiye ise adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi.

EN BÜYÜĞÜ 2001 DOĞUMLU

Mahkeme sorgularının ardından tutuklamaya sevk edilen ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 7 kişi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla, 6’sı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 kişiden 2’si ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 19 kişi de yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.