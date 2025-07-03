Saraçhane'de gözaltına alınanlardan 15'i için tutuklama, 19'u için adli kontrol istemi

İstanbul Büyükşhir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle 1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 34 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 34 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

34 kişiden 15'i tutuklama, 19'u adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve güvenlik güçlerine "mukavemet" gösterdiği gerekçesiyle 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün (2 Temmuz) serbest bırakılmıştı.