Saraçhane'de gözaltına alınanlardan 15'ine tutuklama talebi

İstanbul Büyükşhir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasının 100. günü nedeniyle 1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 34 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 34 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık, 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve güvenlik güçlerine "mukavemet" gösterdiği gerekçesiyle 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün (2 Temmuz) serbest bırakılmıştı.