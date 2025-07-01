Saraçhane'de haber takibindeki gazetecilere gözaltı
Saraçhane'deki CHP mitingini takip eden Cumhuriyet gazetesi muhabirleri İrem Karataş, Erdem Ökten ve Engin Deniz İpek gözaltına alındı. Karataş ve Ökten'in serbest bırakıldığı öğrenilirken İpek'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü nedeniyle Saraçhane'de düzenlenen mitingi takip eden Cumhuriyet gazetesi muhabirleri gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İrem Karataş, Erdem Ökten ve Engin Deniz İpek, Bozdoğan Kemeri dolaylarında yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alındı.
Haber takibi sırasında gözaltına alınan Karataş ve Ökten'in serbest bırakıldığı öğrenilirken İpek'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.