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Saraçhane'de haber takibindeki gazetecilere gözaltı

Saraçhane'deki CHP mitingini takip eden Cumhuriyet gazetesi muhabirleri İrem Karataş, Erdem Ökten ve Engin Deniz İpek gözaltına alındı. Karataş ve Ökten'in serbest bırakıldığı öğrenilirken İpek'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.

Medya
  • 01.07.2025 23:38
  • Giriş: 01.07.2025 23:38
  • Güncelleme: 01.07.2025 23:48
Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane'de haber takibindeki gazetecilere gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü nedeniyle Saraçhane'de düzenlenen mitingi takip eden Cumhuriyet gazetesi muhabirleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İrem Karataş, Erdem Ökten ve Engin Deniz İpek, Bozdoğan Kemeri dolaylarında yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alındı.

Haber takibi sırasında gözaltına alınan Karataş ve Ökten'in serbest bırakıldığı öğrenilirken İpek'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.

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