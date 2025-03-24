Saraçhane'de kalabalık dağılırken polis biber gazı ve copla müdahale etti

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından bugün on binlerce yurttaş yine Saraçhane'de bir araya geldi.

Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması biter bitmez polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Polis şiddeti belediye binası önünden Vezneciler metro durağına kadar devam etti.

Polisin müdahalesine tepki gösteren CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel kürsüden indiği anda müdahalenin başladığını anlattı.

Çelik şunları söyledi:

"Bir sürü yalan söyleyecekler taş attılar bilmem ne diyecekler. Ben sabahtan beri kemerdeyim, hiçbir problem yok. 5 saattir polisler orada. Genel başkan kürsünden indiği anda gazı basıp copla saldırıyorlar. Polislerin kaskında numara yok, üzerinde yaka kartı yok."

"NE KADAR ÇOK GAZ SIKARLARSA O KADAR ÇOK GELECEK İNSANLAR"

Özgür Çelik daha sonra polislerin bulunduğu alana gitti. Buluşma öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül ile de haberleştiklerini belirten Çelik, "Biz sayın Vali ile Bozdoğan Kemeri ve cami duvarı için konuşma yaptık ve bütün güvenlik tedbirlerini aldık. İnsanların üzerine gazı sıkıyorlar biz tahliye koridorunu açtık belediyeye geliyorlar. Burayı yıldırmak istiyorlar CHP Genel Başkanı kürsüdeyken bunu yapamıyor. Sanıyorlar ki gaz basarak buraya gelen kalabalıkları engelleyecekler. Ne kadar çok gaz sıkıyorlarsa o kadar çok gelecek insanlar" diye konuştu.

Çelik, kriz anında Vali Gül'ü iki kez aradığını ama ulaşamadığını da söyledi.