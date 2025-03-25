Saraçhane'de polis yakın mesafeden biber gazı sıktı, CHP'li Yavuzyılmaz müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 48 kişinin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Protestoların düzenlendiği Saraçhane, gözaltıların yapıldığı 19 Mart'tan bu yana yüz binlerin demokrasi ve adalet mücadelesi ve polisin sert müdahalesine sahne oluyor.

"BİRKAÇ METRE MESAFEDEN BİBER GAZI SIKILDI"

Polisin, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gençlere karşı biber gazlı ve coplu müdahalesi tepki çekerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, Saraçhane'deki protesto eylemleri sırasında bir polisin birkaç metreden yurttaşlara biber gazı sıktığı anda yaptığı müdahale kameralara yansıdı.

Yavuzyılmaz, söz konusu anları X hesabından paylaştı. Yavuzyılmazi paylaşımında, "Dün gece Saraçhane Meydanında; Anayasal hakkını kullanarak barışçıl bir şekilde sesini duyurmak için bir araya gelen gençlerimizin üzerine birkaç metre mesafeden biber gazı sıkıldığı esnada bu durumu engelledik. Gençlerimizin ve polisimizin karşı karşıya gelmemesi için arada kalkan olmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.