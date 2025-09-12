Saraçhane'deki 100. gün mitingi: Tutuklu 7 gencin tamamı için tahliye kararı verildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen 100'üncü gün mitinginde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 7 genç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 7 genç için bugünkü duruşmada tahliye kararı çıktı.

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü.

Saraçhane'de yapılan 100'üncü gün mitinginde 35 genç gözaltına alınmış, 13'ü tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması 3 Eylül'de yapılırken tutuklu 13 gencin tamamı hakkında tahliye kararı verilmiş ancak 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan 7 kişi tahliye edilmemişti.

Bugünkü duruşmada mahkeme, 7 gencin de tahliye edilmesine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı. İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istenmişti.