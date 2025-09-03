Saraçhane'deki 100. gün mitinginde gözaltına alınan 35 genç ilk kez hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 genç bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Yargılanan 13'ü tutuklu 35 gencin tamamı duruşma salonunda yer alıyor. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmayı takip edenler arasında gençlerin aileleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yer alıyor.

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı. İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istenmişti.