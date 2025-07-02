Saraçhane'deki CHP mitinginin ardından Bakan Yerlikaya: 42 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki CHP mitinginin ardından polis tarafından gözaltına alınan yurttaşların sayısını açıkladı. Yerlikaya, Erdoğan'a hakaret ettiği ve güvenlik güçlerine 'mukavemet' gösterdiği öne sürülen 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."