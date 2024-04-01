Saraçhane'deki kutlamalar nedeniyle metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı
Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için metro seferlerinin saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.
Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı.
Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.