Saraçhane'deki kutlamalar nedeniyle metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için metro seferlerinin saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

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