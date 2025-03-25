Saraçhane'deki son buluşmada Özel: "Gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız, çoğalırız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden halk, demokrasi nöbetinin 7’inci gününde de Saraçhane önünde toplandı.

Özgür Özel Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz ne mal istedik ne mülk istedik. Biz üniversite öğrencisine yurt, emekliye onurlu bir yaşam istedik. Karşımızda bize bunu çok görenler vardı. Biz tek adamın karşısına, kibirinden yanına varılamayan, yanlışına yanlış diyene tahammül edemeyin birinin karşısına birini çıkaralım dedik. Baktık ondan korkuyorlar. Yıllar önce aldığı diplamasını bile çeşitli oyunlarla elinden almaya çalılıyorlar. Geçtiğimiz pazar birileri Ekrem başkanı Silivri'ye koyarken sizler 15 milyon kişi kapı gibi onun önüne geçtiniz."

Özgür Özel Saraçhane'den seslendi: "Buradan açıkça sesleniyoruz. Erdoğan, şu kadar cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarının görüldüğü sırada savcının sorularını ve Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevapları cesaretin varsa TRT'den yayınla"

İstanbul Valisi'ne seslenen Özgür Özel, ""Bu meydan boşalmadan herkes evine varmadan CHP milletvekilleri burada olacak, ben de bu otobüsün üstünde olacağım. Hadi o gazı sık, o plastik mermiyi at bakalım! Bunu yaparsan senin alnını karışlarım. Yettiniz be, yettiniz!" dedi.

CHP lideri Özgür Özel: "Buradan ilan ediyorum, bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, gaz sıkar, saldırırsanız, önümüzdeki günlerle ilgili planımızı değiştiririm. Seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yaparım"

"Gözaltına alınan gazeteciler, adliyeden Vatan emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere gönderilmek için planlar yapılıyor. Öğrencileri ve gazetecileri içeri ata ata hapiste yer kalmamış"

"İktidara yalakalık, bize düşmanlık yapan TRT'nin düğmesini kapatıyoruz. Kanal D ve CNN Tûrk bizden uzak olsun."

“İstiklal Caddesi’ndeki Demirören AVM’nin başkasına satıldığını söylediler. ‘Kardeşim o zaman tabelâsını değiştireceksiniz, ancak öyle girilir’ dedim. Demirören AVM’nin adı İstiklal AVM olarak değiştirildi”

"Anadolu yakasına gidiyoruz, Ekrem başkana sahip çıkıyoruz. Cumartesi günü saat 12'de İstanbul Maltepe'de buluşuyoruz. Maltepe'de hep birlikte tarih yazacağız"