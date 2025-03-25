Saraçhane'den metroya kesintisiz 7 dakikalık polis şiddeti

Saraçhane'de bugün toplanan kalabalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından dağıldığı sırada polis biber gazı ve copla müdahale etti.

İBB binası önünden metro istasyonuna giden kalabalığın peşine takılan polis, 7 dakika boyunca kesintisiz şiddet uyguladı.

Polisler müdahale sırasında plastik mermi de kullandı.

Bazı polislerin yerde yatan eylemcilere biber gazı sıktığı da görüldü.

Polis şiddeti metro girişine kadar devam etti.

Medyascope muhabiri Murat Türsan, yaklaşık 7 dakika süren kesintisiz polis şiddetini görüntüledi.