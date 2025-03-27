Saraçhane eylemine katılan milli sporcu tutuklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam etti.

Bu eylemlerde gözaltına alınan 20 yaşındaki milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık tutuklandı.

METRİS'E GÖNDERİLDİ

nefes.com.tr'den Alican Özcan'ın haberine göre, Aşık, Saraçhane’de düzenlenen protesto gösterisine katıldı.

Protestolar sırasında gözaltına alınan yüzlerce kişi arasında milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da vardı.

İddiaya göre milli sporcu, eylem sonrası yüzünde medikal maske olduğu gerekçesiyle polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Sporcu, daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

"DÖVÜLEREK DUDAĞI PATLATILMIŞ"

2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanan Aşık’ın avukatı, mahkemeye müvekkili için şu savunmayı yaptı:

“Müvekkilin '2911 Sayılı Kanuna' herhangi bir muhalefeti olmamıştır. Suç işleme kastı bulunmamaktadır. Herhangi bir polis memuruna mukavemeti olmamıştır. Aksine kendisi gözaltına alındığı sırada dövülerek dudağı patlatılmış, alnının sağ üst köşesinde 5 cm’lik bir kesi oluşmuş, kafasının sol arkası şişmiş, ellerinde yaralar oluşmuş, sol bacağının üstünde ekimozlar oluşmuştur. Ters kelepçe uygulaması sebebiyle bilekleri yaralanmıştır. Müvekkil anayasasının 34. maddesinin kendisine verdiği toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Bu esnada kendisine güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve usulsüz gözaltı işlemi uygulanmıştır. Ayrıca valiliğin aldığı kısıtlama kararı hukuka aykırı olup bu tarihler esnasında bant kısıtlaması uygulaması olması sebebiyle internet erişimi kısıtlanmış bu nedenle alınan valilik kararından haberi olmamıştır. Zira bu karar sadece valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Müvekkilin üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkil alana yüzü açık şekilde gelmiş olup kolluk kuvvetlerinin biber gazı müdahalesi neticesinde nefes alamadığı için çevresinden temin ettiği medikal maske ile evine dönmek için yola çıktığı sırada gözaltına alınmıştır.”