Saraçhane eylemleri: 14 genç hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan protesto eylemleri nedeniyle 14'ü 68 gündür tutuklu toplam 16 genç Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamanın duruşması Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

Mahkeme, 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Yaklaşık 70 gündür cezaevinde tutulan gençlerin tahliye olmaları bekleniyor.

Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve aileler izledi.

AİLELERDEN ÇOCUKLARINA ALKIŞ

Gençlerin tamamı duruşma salonuna gelirken aileleri alkışlarla karşıladı. Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İstanbul Barosu avukatları ve birçok yurttaş izledi.

Duruşma kimlik tespitiyle başladı ve daha süre sonra savunmalara geçildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, dosya kapsamında cezaevine tutuklu bulunan bütün öğrencilerin tahliye edilmesine karar verdi.

'CUMHURBAŞKANI ALEYHİNE SLOGAN ATANLARIN YANINDA BULUNMAK' SUÇ SAYILDI

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamedeki şüphelilerin, "Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmakla” ibaresi dikkat çekmişti.