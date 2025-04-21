Saraçhane eylemleri: 49 kişinin daha yargılanmasına başlandı

HABER MERKEZİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda çalışma arkadaşına yönelik operasyonlar nedeniyle düzenlenen eylemlere katılan 49 kişinin yargılanmasına başlandı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, davanın ilk duruşması İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

49 kişi, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla yargılanıyor, davada yer alan 14 kişi ise başka bir dosya kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

Yargılananların sayısının fazla olması sebebiyle duruşma, İstanbul 27. Mahkemesi'nin salonunda görülüyor. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Milena Buyum da takip ediyor.

Tutuklu bulunan 14 kişi elleri kelepçeli şekilde duruşma salonuna götürüldü. Kelepçelerin çıkarılmasının ardından duruşma başladı.