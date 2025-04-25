Saraçhane eylemleri davaları: 93 kişinin yargılanmasına başlandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 93 kişinin yargılanmasına başlandı.

'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'ten toplam 93 kişinin yer aldığı 3 davanın duruşması, İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı.

Asliye ceza mahkemelerinin duruşma salonlarının yetersiz olması nedeniyle ağır ceza mahkemelerinin salonlarında görülen duruşmalarda önce tutuksuz olanların kimlik tespitleri yapıldı ve savunmalarına geçildi.

50. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan ilk duruşma başladı.

"DEMOKRATİK BİR HAK OLARAK GÖRÜYORUM"

Duruşmada savunma yapan Ali Haydar Saygılı, "Saraçhane eylemine katıldığımı kabul ediyorum çünkü demokratik bir hak olarak görüyorum, hatta valiliğin yasaklama kararını bile bilmiyordum. O eylemde herhangi bir sorun ya da çatışma da olmadı. Eyleme katılmanın bir suç olarak gösterilmemesi lazım. Sosyal medyada da buradaki eylemlerin yasak olmadığıyla ilgili paylaşım yapılıyordu. Böylesi bir mesele için sabahın köründe evlerimiz basıldı. Gözaltında nezaretlerde tutulduk resmen bir şiddet ve devlet zulmü yaşadık" dedi.

"POLİS, 'SAKIN ÖLME DAHA ÇOK DÖVECEĞİM' DEDİ"

Bir genç yaşadıklarını, "Polis gözaltına aldıktan sonra 'öldün mü, sakın ölme daha çok döveceğim dedi. Başka bir polis 'sizin gibi okumuşları daha çok döveceğiz' dedi. 3 aydır istanbul'dayım. Sınavlarıma, derslerime giremedim" sözleriyle anlatırken, taşıdığı motosiklet kaskı sorulan bir kişi ise, "Çalınmasın diye yanıma almıştım. Hiçbir şey yapmadığım halde tekme, tokat gözaltına alındım. Surların orada yere yatırıldım, ters kelepçe yaptılar. Bir polis botla 5-6 defa kafama vurdu. Başım 1 hafta ağrıdı. Cezaevinde dahi devam etti. Polise hiçbir mukavemette bulunmadım. herhangi bir şekilde su şişesi, taş vs atmadım" diye konuştu.

"OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIK"

Kronik bronşit hastası olduğunu belirten bir başka genç ise "Gaz değil polenle bile rahatsızlığım tetiklenebiliyor. Boynumdaki fularla kapattım ağzımı. Deodorant kokusu bile tetikleyebiliyor" derken, bir başkası "Saraçhane'deydik, sonra kargaşa çıkınca olay yerinden uzaklaşmaya çalıştık. Hatta bir polise sorduk. Polis 'gelin size göstereceğim' dedi. Sonra gözaltına alındık ve bir ay tutuklu kaldık. Ben eylemci olsam kaçardım, polisin yanına gitmezdim. Maskeyi gazdan dolayı biri verdi. 10 dakika bile takmadım. Gözaltına alınırken maske bile yoktu. Suçsuz yere cezaevinde yattık, kimseye bir şey yapmadık" sözleriyle savunma yaptı.

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18 Mart'ta üniversitesi diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda Saraçhane başta olmak üzere İstanbul'un diğer semtlerinde gözaltına alınanlar hakkında açılan davaların görülmesi devam ediyor. Geçen Cuma toplam 189 sanıklı iki dava görülmüş, yargılananlar "19 Mart'ta darbeye karşı sokaktaydık. Anayasal hakkımızı kullandık, suç işlemedik, beraatımızı istiyoruz" demişti. Avukatların 'derhal beraat' talepleri reddedilerek iki duruşma ertelenmişti.