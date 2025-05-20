Saraçhane eylemleri: Emniyet, biber gazı için ne kadar ödeme yaptı?

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Saraçhane eylemleri sırasında en az 31 milyon 524 bin TL'lik biber gazı aldı.

EGM, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiği 19 Mart'tan sonra başlayan eylemlerin ardından, emniyet birimleri çok sayıda ihale süreci başlattı.

Halktv.com.tr'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre EGM Destek Hizmet Müdürlüğü, 25 Mart'ta 40 mm beş odacıklı gaz fişeği alımı için ihaleye çıktı.

8 Mayıs'ta bu ihale için sözleşme imzalandı. Ceotech Savunma isimli şirketin aldığı ihalenin bedeli 635 bin dolar oldu.

SONUÇLARI YAYINLANMAYAN İHALELER DE VAR

İhalenin yaklaşık maliyetinin ise 25 milyon 348 bin TL. Bir diğer gaz alım ihalesi için de 24 Mart'ta ihaleye çıkıldı. 400 ml 10 bin adet OC Gaz spreyi alımı için çıkılan ihaleyi ise 129 bin dolara İdeal Proteknik isimli bir şirket aldı. Bu ihalenin yaklaşık maliyetinin ise 6 milyon 176 bin TL.

Bu ihalelerle aynı dönemde 50 bin adet dumanla yayılan gaz el bombası başta olmak üzere çok sayıda ihaleye çıkıldı.

Ancak bu ihalelerin sonuçları ise henüz yayımlanmadı.