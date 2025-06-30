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Saraçhane eylemleri: Mahkemeden polisin hukuka aykırı işlemleri için suç duyurusu kararı

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemleri sırasında hukuka aykırı eylemlerde bulunan polisler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Güncel
  • 30.06.2025 15:15
  • Giriş: 30.06.2025 15:15
  • Güncelleme: 30.06.2025 15:27
Kaynak: ANKA
Saraçhane eylemleri: Mahkemeden polisin hukuka aykırı işlemleri için suç duyurusu kararı
Fotoğraf: Depophotos

Saraçhane eylemleri sırasında hukuka aykırı işlem polisler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusu kararı alındı.

CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, polislerin ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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