Saraçhane eylemleri: Mahkemeden polisin hukuka aykırı işlemleri için suç duyurusu kararı

Saraçhane eylemleri sırasında hukuka aykırı işlem polisler ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusu kararı alındı.

CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, polislerin ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.