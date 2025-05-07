Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 14 genç için 45 gün sonra iddianame: 4 yıla kadar hapis istemi

Saraçhane eylemlerinde 14 genç ve tutuksuz 2 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı.

İddianamede, tutuklu 14 be tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK 299 maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haklarında yeni dava açılan 14 tutuklu, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılmış 49 sanıklı davada da yargılanıyor. Bu dava 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.