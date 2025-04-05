Saraçhane eylemlerinde tutuklanan bir öğrenci tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de ve ülke genelinde yapılan eylemler nedeni ile toplam 301 kişi tutuklanmıştı.

Halk TV’nin haberine göre, dün akşam tutuklu olarak cezaevinde bulunan öğrencilerden Kemal Deniz Çeliktaş ağır sağlık problemleri nedeniyle dün akşam yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Daha önce de yine öğrenci olan 21 yaşındaki Emir Sayer tahliye edilmişti.

Böylelikle eylemler sonucunda tutuklananların sayısı 299'a düştü.