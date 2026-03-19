Saraçhane mitingi sonrası 35 gözaltı: İfadesi alınan 11 kişi serbest, 4'ü adliyeye sevk edilecek

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'nun gözaltına alınmasının birinci yılı nedeniyle Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası 35 kişi gözaltına alındı.

Dün Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde bulunan gençlere mitingin ardından polis müdahale etti. Müdahale sonucu 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 35 kişiden ifadesi tamamlanan 11'i serbest bırakıldı, 20'sinin ise ifade işlemleri devam ediyor. 4 kişinin ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÇELİK: BU SERT VE ANLAMSIZ TAVRI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM

Gözaltılara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından da bir açıklama yapıldı. Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizin 10 saat gözaltı aracında bekletilmesi ve ailelerine haber verilmemesi büyük bir endişeye sebep oldu. Bu sert ve anlamsız tavrı anlamakta zorluk çekiyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Milletin Evi Saraçhane’de iradesine sahip çıkan yüzbinlerle büyük ve tarihi bir buluşma gerçekleştirdik. Saatler boyunca kardeşlik atmosferi içinde devam eden devasa buluşmanın dağılması esnasında yine bilindik uygulamalar ortaya çıktı. Kayda değer hiçbir sebep yokken, evlerine dönmekte olan 35 kişi gözaltına alındı.

Tüm gece boyu Vatan ve Fatih Emniyet müdürlüklerinde Hukuk Komisyomuzla gözaltı süreçlerini yakından takip ettik. 18 yaşının altında olan 19 kişinin ifadesi Fatih Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor. Vatan Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 16 gencin 11’i serbest bırakıldı, 4’ü bugün saat 11:00’de savcılığa sevk edilecek.

Adliye süreçlerini de hukuk komisyonumuzla takip edeceğiz ve yanlarında olacağız. Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizin 10 saat gözaltı aracında bekletilmesi ve ailelerine haber verilmemesi büyük bir endişeye sebep oldu. Bu sert ve anlamsız tavrı anlamakta zorluk çekiyorum.

Ülkemizin pırıl pırıl gençleri vatanlarına, geleceklerine sahip çıkmak için alanı doldurdu. Bu sistematik tahammülsüzlük neden? “Devletin gücünü” 15, 16, 17 yaşındaki çocukların üstünde mi test ediyorsunuz? O güzel çocuklar sahipsiz değil Türkiye’miz sahipsiz değil Nerede bir mazlumun ahı varsa yanında biz olacağız!"