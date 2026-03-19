Saraçhane mitingi sonrası 35 kişi gözaltına alınmıştı: 2 kişi tutuklandı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'nun gözaltına alınmasının birinci yılı nedeniyle Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası gözaltına alınan 35 kişiden 31'i serbest bırakılırken 4'ü adliyeye sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Dün Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde bulunan gençlere mitingin ardından polis müdahale etti. Müdahale sonucu 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadesi tamamlanan 35 kişiden 31'i serbest bırakıldı, 4'ü mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Savcılığa sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

ÖZGÜR ÇELİK: BU SERT VE ANLAMSIZ TAVRI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM

Gözaltılara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından da bir açıklama yapıldı. Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizin 10 saat gözaltı aracında bekletilmesi ve ailelerine haber verilmemesi büyük bir endişeye sebep oldu. Bu sert ve anlamsız tavrı anlamakta zorluk çekiyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Milletin Evi Saraçhane’de iradesine sahip çıkan yüzbinlerle büyük ve tarihi bir buluşma gerçekleştirdik. Saatler boyunca kardeşlik atmosferi içinde devam eden devasa buluşmanın dağılması esnasında yine bilindik uygulamalar ortaya çıktı. Kayda değer hiçbir sebep yokken, evlerine dönmekte olan 35 kişi gözaltına alındı.

Adliye süreçlerini de hukuk komisyonumuzla takip edeceğiz ve yanlarında olacağız. Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizin 10 saat gözaltı aracında bekletilmesi ve ailelerine haber verilmemesi büyük bir endişeye sebep oldu. Bu sert ve anlamsız tavrı anlamakta zorluk çekiyorum.

Ülkemizin pırıl pırıl gençleri vatanlarına, geleceklerine sahip çıkmak için alanı doldurdu. Bu sistematik tahammülsüzlük neden? “Devletin gücünü” 15, 16, 17 yaşındaki çocukların üstünde mi test ediyorsunuz? O güzel çocuklar sahipsiz değil Türkiye’miz sahipsiz değil Nerede bir mazlumun ahı varsa yanında biz olacağız!"