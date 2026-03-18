Saraçhane mitingini yandaş medya görmedi; Reuters canlı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanması ve birçok CHP'li belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart sürecinin 1'nci yıl dönümünde, Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirilirken Türkiye'de pek çok medya kuruluşu bu önemli gündeme yer vermedi. Buna karşın Reuters, mitingi sosyal medyadan canlı yayımladı.

Reuters'in canlı yayın paylaşımına Türkiye'den çok sayıda yurttaş İmamoğlu'na özgürlük talep eden mesajlar yazdı. Öte yandan yandaş medyanın tavrına da tepki gösterildi.

Supporters mark one year since mayor’s arrest in Istanbul https://t.co/CNgb3a5zHV

— Reuters (@Reuters) March 18, 2026