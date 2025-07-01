Saraçhane mitinginin ardından Berkay Gezgin, "Tüm siyasi tutsaklar ve gazeteciler için özgürlük istiyoruz"

CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi.

Gezgin, mitingin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü. Buranın benim için anlamı çok özel. En son burada bulunduğum zaman birçok yol arkadaşımla beraber gözaltına alınıp devamında tutuklanan bir süreç izlenmişti. Şu anda yeniden serbest kaldıktan sonra buradayız. Bundan dolayı benim için burada tekrar bulunmanın anlamı çok büyük.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu nezdinde öncelikle tüm siyasi tutsakların serbest kalması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 100. günde Saraçhane'de takdir edersiniz ki kalabalık çok güzeldi. İnsanların ilgisi hala çok güzel. İnsanların hala sorumluluk hissedip o bilinçle sokaklara geliyorlar. Çağrılara uyuyorlar.

Bundan dolayı açıkçası aynı zamanda mutluyuz. En kısa zamanda hem tüm siyasi tutsaklara aynı zamanda basın mensuplarına da Fatih Altaylı nezdinde olmak üzere serbest kalmalarını özgürlük istiyoruz onlar için. Şu an düşüncelerim bunlar."