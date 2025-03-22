Saraçhane nöbetinde 4. gün: Yurttaşlar yürüyüşe başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve birçok belediye yöneticisinin de aralarında bulunduğu 106 kişilik soruşturma kapsamında yapılan operasyonun 4. gününde de Saraçhane nöbeti devam ediyor.

İBB merkez binasının bulunduğu Saraçhane meydanında yüz binlerce kişi üç gece üst üste sabaha kadar İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınışını protesto etti.

Özgür Özel'in çağrısıyla bugün de yurttaşlar Saraçhane'de buluşmak için çeşitli alanlardan yürüyüşe başladı.

CHP, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 20.30'da tüm yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı.