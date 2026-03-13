Saraçhane paylaşımları gerekçe gösterilmişti: Gözaltına alınan öğrenciye beraat kararı

19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ekibine yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan K.G. hakkında beraat kararı verildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, K.G’nin X hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla Saraçhane’de düzenlenen protestolara katılım çağrısı yaptığı öne sürüldü. K.G. hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla dava açıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DELİL GÖSTERİLDİ

Savcılık iddianamesinde, K.G’nin sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar delil olarak gösterildi. İddianamede söz konusu paylaşımların izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine teşvik niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında K.G. savunmasında kimseyi suç işlemeye çağırmadığını söyledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı ise paylaşımların suçun yasal unsurlarını oluşturmadığını belirterek K.G’nin beraatini talep etti.

TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI

Mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle K.G. hakkında beraat kararı verdi. Kararda ayrıca gözaltı işlemleri nedeniyle K.G’nin tazminat davası açma hakkı bulunduğu da belirtildi.