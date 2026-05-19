Saraçhane protestolarında yazılama yapan öğrencilere "Kamu zararı yok" beyanına rağmen hapis cezası

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürecinde Beşiktaş’taki Birlik Parkı’nın duvarlarına ve Türk Telekom’a ait saha dolaplarına “İstanbul Uyan”, “Tüketici Gözü Boykottur” ve “Öğrenciler Yalnız Değildir” şeklinde yazı yazdıkları belirtilen 3 üniversite öğrencisi hakkında, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürecinde dosyada “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer alan Türk Telekom ile Beşiktaş Belediyesi, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını bildirerek şikâyetçi olmadıklarını açıkladı.

Türk Telekom yetkilisi mahkemedeki ifadesinde şirket adına şikâyetçi olmadıklarını söyledi. Beşiktaş Belediyesi de mahkemeye gönderdiği resmi yazıda, “Belediyemiz birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır” ifadelerine yer vererek davaya katılma taleplerinin olmadığını bildirdi.

ZARAR GİDERİLDİ

Öğrenciler savunmalarında, kullandıkları boyaların su bazlı olduğunu, kalıcı zarar verme amacı taşımadıklarını ve yazıları daha sonra kendi imkânlarıyla temizlediklerini anlattı.

Sanıklardan biri savunmasında, “Kamu malına zarar verme kastıyla hareket etmedim. Kullanılan boyalar kolayca silinebilen, zararsız boyalardı. Olaydan birkaç gün sonra yazıları kendi elimizle sildik” dedi.

Bir diğer öğrenci ise, “Yazılama yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kolluk ekipleri geldi. Olaydan bir hafta sonra yazıları temizledik. Ayrıca yazı yazılan alanlarda daha önceden de başka yazılar bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

KURUMLAR “KAMU ZARARI YOK” DEDİ, MAHKEME CEZA VERDİ

Mahkeme, kamu zararının giderilmiş olması ve müşteki kurumların şikâyetçi olmamasına rağmen, öğrencilerin “kamu malına zarar verme” suçunu işlediklerine hükmederek her biri hakkında 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında ise, “Beşiktaş Belediye Başkanlığı her ne kadar kamu zararı bulunmadığını belirtmiş ise de; kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenen fiilin mala zarar verme suçunun nitelikli hali olduğu” değerlendirmesine yer verildi.