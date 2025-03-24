Saraçhane’de polisten sert müdahale: Geride kalan ayakkabılar yol kenarına asıldı

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

İmamoğlu’na destek olmak ve tutuklama kararlarını protesto etmek için Saraçhane’de toplanan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi gece saatlerinde sertleşti.

Bozdoğan Kemeri çevresinde yapılan müdahale sırasında ezilme tehlikesi geçiren yurttaşlar oldu.

Kalabalığa yapılan sert polis müdahalesi sırasında yaşanan panik anlarında bazı yurttaşlar ayakkabılarını kaybetti.

Müdahalenin ardından ayakkabılardan bazıları Saraçhane'deki yol kenarına asılmış halde görüntülendi.

Polisin yoğun biber gazı, kalkanlarla sıkıştırma ve fiziksel müdahalede bulunduğu anlarda pek çok kişi ezilme tehlikesi yaşadı, sosyal medyada yardım çağrıları yapıldı.

Saraçhane, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların merkezi haline gelmişti.

Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı eylemler günlerdir binlerce yurttaşın desteğiyle sürüyor.