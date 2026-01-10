‘Saral rüşvet istiyor deyip dolandırdı’

İstanbul’da bir aile Haziran 2025’te, Ali D. isimli komşuları tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyetçi M.K. ifadesinde, “Ali D, 2024 yılının sonlarında ablam L.F.K’ye Avrupa Birliği (AB) fonu adı altında kazanç vaatli söylemlerde bulundu. Bize servis aracımız olduğu için AB fonunda yararlanarak turizm, filo ve oto yıkama şirketi kurabileceğini söyledi. 3 milyon TL’den fazla kredi çekerek Ali D’nin hesaplarına gönderdik. Her defasında farklı kamu görevlilerinin isimlerini hatta Cumhurbaşkanı başdanışmanları, yardımcıları, Arnavutköy Kaymakamı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı’nın, Bakırköy Adliyesi’ndeki savcıların, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürü’nün isimlerini kullanarak bu kişilerin kendisini tehdit ettiğini, rüşvet istediklerini iddia etti. Ben rüşvet vermenin suç olduğunu biliyorum. Ancak ‘Şeyma Savcı ve Mahmut Kaymakam, Oktay (Saral) Bey'le görüşmüş para isteniliyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL VERİLERİMİZE HAKİMDİ”

“Bizim yanımızda bu kişiler sanki rüşvet istiyormuş gibi konuşmalar yapıyordu” diyen M.K. yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam etti:

“9 aylık süreçte bu şekilde bizi ikna kabiliyeti ile oyaladı. Ali, Ramazan Bayramı’nda servis aracımızı para istiyorlar hesabınıza bloke konuldu para yatırırsanız kalkacak, diye sattırmaya çalıştı. Biz karşı çıktık. Yanımda bir savcı ile konuşup adımı uyuşturucuya ve kara paraya karıştıracağını cezaevine gönderileceğimi, bana zarar vereceğini söyleyip tehditlerde bulundu. Ali D. tüm kişisel verilerimize hakimdi. Hatta sanki emniyet üzerinden bizi dinletiyor gibi de konuşmaları aktarıp baskı altına almaya çalıştı. Misal aile arasında arkadaş arasında basit konularda dahi konuşmalarımızı bize soruyordu. En son gerçekten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a ulaştım, şüphelilerin bu kişilerin ismini kullanarak bizi dolandırdığını anlayıp şikâyete geldim.”

Aynı aileden G.K. ise ifadesinde “Ali D. tüm kişisel bilgilerimize hakimdi. Beni üzerime suç yıkacağı baskısıyla korkutup savcılığa göndermedi. Zararım 300 bin TL’dir. Oktay Saral'a ulaşıp dolandırdığımı anlayıp şikâyete geldim” dedi. S.K. isimli şikâyetçi de dolandırıldığını, banka üzerinden para gönderdiğini anlattı.

“OKTAY SARAL ÇÖKMEK İSTİYOR”

Şikâyetçi L.F.K. ise “Ali D. ile aynı binada oturuyoruz. Kendisinin devlet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev aldığını söyledi. AB fonundan 58 milyon TL geleceğini söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın bu paraya çökmek istediğini söyledi. Üzerimizde sürekli psikolojik baskı kurdu. Bunun üzerine babamdan kalan aracımızı 380 bin TL’ye sattık. Sonra üzerimde baskı kurarak 200 bin TL bulmamı istedi. Kredi kartlarını Tekel bayiye götürerek nakte çevirdik. Tüm aile bireylerim olmak üzere yaklaşık 3 milyon TL zararımız var” dedi.

Edinilen bilgiye göre, savcılığın olaya dair soruşturması devam ediyor.