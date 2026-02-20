Saral’ın ‘laiklik karşıtı sözleri’ için düşünce özgürlüğü kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hakkındaki suç duyurusu için dikkati çeken bir karar verdi.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Laiklik Meclisi’nin sözcülerinden Ömer Faruk Eminağaoğlu, Diyanet’in 1, 8 ve 15 Ağustos 2025 tarihlerindeki Cuma hutbelerine yöneltilen eleştirileri hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, Oktay Saral’ın 16 Ağustos 2025 tarihinde X hesabından yaptığı, “İslam dini sizin keyfinize göre eğip bükebileceğiniz bir din değildir… Allah’ın hükümleri kıyamete kadar baki kalacak” ifadelerinin yer aldığı paylaşımın, “ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, laikliği savunanları aşağılayan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden” bir açıklama olduğu belirtildi.

SARAL’IN YARGILANMASI İSTENMİŞTİ

Ayrıda suç duyurusunda, “Oktay Saral’ın söyleminin ‘kıyamete kadar şeriat’ vurgusuyla hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkesi bakımından kabul edilemez bir eşiği aştığı” savunuldu.

Saral’ın suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanması talep edildi.

SAVCILIK “DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ” DEDİ

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Şubat 2026 tarihinde suç duyurusu için “İşleme konulmama kararı” vererek Saral’a dava açmadı.

Kararın gerekçesi, “Şikâyet edilenin paylaşımı düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında. Belirtilen suçlarının yasal unsurları da oluşmadı” olarak açıklandı.

“LAİKİK ÖZGÜRLÜK, ŞERİATI SAVUNMAK SUÇTUR”

Ömer Faruk Eminağaoğlu BirGün’e yaptığı açıklamada karara itiraz edeceğini vurgulayarak, “Demokratik ve laik cumhuriyet karşıtı bir siyasi parti iktidarda. Demokratik ve laik cumhuriyet Anayasa’nın değiştirilemez hükmü. Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerine aykırı bir parti iktidarda ve o davada bile belirtilen aykırılıklarını sonlandırmak yerine artırarak sürdürüyor. Bugün o kadar vahim bir tablo yaşanıyor ki bir kamu görevlisinin kıyamete kadar şeriatı savunması suç olarak görülmüyor, ancak laikliği savunmak suç olarak görülüyor. Laiklik özgürlük, şeriatı savunmak suçtur. Oktay Saral'ın ayrıca kamu görevinden çıkarılması için disiplin soruşturması açılması konusunda da başvuru yapacağız” diye konuştu.