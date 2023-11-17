Sarallar grubunun üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes' operasyonuyla gözaltına alınan Sarallar Grubu üyesi 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 5 kişinin de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Güncel 17.11.2023 15:30 Giriş: 17.11.2023 15:30

Güncelleme: 17.11.2023 15:49 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes' operasyonuyla gözaltına alınan Sarallar Grubu üyesi 19'u adliyeye sevk edildi, daha önxce tutuklanan 5 kişi ise hakim karşısına çıkacak. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişinin ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden hakim karşısına çıkacak.

