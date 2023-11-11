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Şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşnan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 11:00
  • Giriş: 11.11.2023 11:00
  • Güncelleme: 11.11.2023 11:01
Kaynak: İHA
Şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z, yönetimindeki 43 UZ 644 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü B.Z, yanında yolcu olarak bulunan F.Z, ve E.Z, yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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