Şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşnan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Sandıklı ilçesi Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z, yönetimindeki 43 UZ 644 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü B.Z, yanında yolcu olarak bulunan F.Z, ve E.Z, yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Sıradaki Haber