Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu oluşan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çay ilçesi Eber Köyü istikametinde meydana geldi.
Y.B., yönetimindeki 03 VT 472 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Y.B., ve A.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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