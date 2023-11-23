Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.K., yönetimindeki 03 ABT 822 plakalı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.C.Ç., yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.