Şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Batman’ın Beşiri ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Beşiri çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi.