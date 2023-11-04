Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir’den Mucur’a giden Özgür G. (27) idaresindeki 40 ABC 748 plakalı otomobil, İnanç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özgür G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Özgür G.’nin Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde esnaf olduğu öğrenilirken, cenazesi ise Mucur Pınarkaya Köyü’nde aile mezarlığına defnedildi.