Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir TIR henüz belirlenemeyen bir sebep ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Milas Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.