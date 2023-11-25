Şarampole devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balkar beldesinden Yukarı Karakuyu köyüne giden Mehmet Çapar idaresindeki traktör sürücüsü rampayı çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Yaşanan kazada traktör sürücüsü Mehmet Çapar yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.