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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 10:45
  • Giriş: 05.09.2024 10:45
  • Güncelleme: 05.09.2024 10:46
Kaynak: İHA
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özgür idaresindeki traktör Atoynağı mezrası mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Özgür’ün cenazesinin adli tıp kurumuna kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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