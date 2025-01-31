Şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö., idaresindeki 42 AAL 687 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulana araç ardından şarampole girdi. Kazada sürücü ile F.Ö., yaralandı. Yaralanan şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.