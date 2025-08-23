Şarampole uçan otomobil alev topuna döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak otomobile çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada otomobil alev topuna dönerken, sürücüsü ise alevlerin arasında kalmakta son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bartın-Çaycuma kara yolunun Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Caner Dikyol idaresindeki 43 AAN 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte aynı istikamette olan Şeyma uysal idaresindeki 34 NOC 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak sarampole uçtu. Otomobil sürücüsü Caner Dikyol ile yanında yolcu olarak bulunan Aziz Yatkın araçtan kendini dışarı atarken, otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.